Worauf Prinzessin Kate in Klinik verzichtete und damit alle überraschte

Dem Hello!-Magazin zufolge hatte Kate die schaulustige Menge überrascht, weil sie bei der "Gartenarbeit" auf Handschuhe verzichtete. Im "A Right Royal"-Podcast erzählte die bei dem Termin ebenfalls anwesende Sky News-Korrespondentin Rhiannon Mills von dem Moment: "Man bot ihr Handschuhe an, als sie sich bückte, um einige der Catherine-Rosen zu pflanzen, die speziell von der Royal Horticultural Society in Auftrag gegeben worden waren", zitiert Hello! Mills. "Sie wollte keine Handschuhe. Sie hatte schmutzige Hände. Mein Kameramann, der dabei war, zoomte auf ihre schmutzigen Hände. Er fragte: 'Oh, ist das jetzt angebracht oder nicht? Und ich sagte: 'Ja, sie macht sich eben die Hände schmutzig.'" Obwohl der Palast immer wieder betont, dass sich Kate langsam wieder an ihr Leben im Rampenlicht gewöhnt und Schritt für Schritt zurückkommt, gäbe sie alles. "Ich glaube, wenn sie sich entscheidet, zu kommen, ist sie voll bei der Sache", so Mills.

Kate : Nach Behandlung nicht alles okay

Vor mehr als einem Jahr hatte Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt.