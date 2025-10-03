Wirbel um Drogen-Plantage in der Nähe von König Charles' privatem Heim
"Die Polizei hatte diese Woche alle Hände voll zu tun, nachdem sie in der Nähe des Privathauses von König Charles eine riesige Cannabis-Farm entdeckt hatte", berichtet das britische Nachrichtenportal express.uk.co.
Drogen-Fund in der Nähe von Charles' Anwesen
Mehr als 225 Pflanzen wurden laut BBC am Mittwochabend in einer Industrieanlage in Tetbury beschlagnahmt - unweit von Highgrove House, dem Landsitz des Monarchen, der sich bei Tetbury in Gloucestershire befindet. Beamte machten demnach den Fund, als sie das Gebiet nach Verdächtigen absuchten.
Der König wurde mit der Drogen-Razzia freilich nicht in Verbindung gebracht. Die Schlagzeilen dürften dennoch seine Aufmerksamkeit erregt haben.
Zwei Beamte des Tetbury Neighbourhood Police Teams hätten die Cannabisfabrik bei einer Durchsuchung entdeckt, nachdem sie "verdächtige Männer, die durch eines der Gebäude geflohen waren", zur Rede gestellt hatten. Skurril: Laut einer Social-Media-Mitteilung musste die Polizei nach dem Abbau der Plantage die Bettbezüge der Verdächtigen ausleihen, da ihnen die extragroßen Beweismittelbeutel ausgegangen waren.
Laut BBC sei es bisher noch zu keiner Festnahme gekommen.
Kommentare