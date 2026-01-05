Überraschung: William und Kate mit bekanntem Popstar (und miteinander) verwandt

Eine kuriose Verbindung innerhalb des europäischen Adels sorgt für Aufsehen: Prinz William und (!) Prinzessin Kate sind mit dem bekannten irischen Musiker Chris de Burgh (77, "The Lady in Red") verwandt. Laut einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail teilen die Royals und der Sänger gemeinsame Vorfahren, die bis ins Mittelalter zurückreichen.

Gemeinsame Wurzeln bei König Edward III. Genealogische Recherchen zeigen, dass nicht nur das royale Paar William und Kate, sondern auch Chris de Burgh Nachfahren von König Edward III. (1312–1377) und dessen Frau Philippa von Hennegau (1313–1369) sind. Edward III., einer der bedeutendsten englischen Monarchen des 14. Jahrhunderts, ist ein Vorfahr zahlreicher europäischer Königshäuser, so auch der britischen Royals. Besonders interessant ist die Verbindung über Philippas Sohn Lionel von Antwerpen: Lionel heiratete Elizabeth de Burgh, eine irische Gräfin und Vorfahrin des Musikers.

Kate und Chris de Burgh: Verwandtschaft erst im 17. Jahrhundert Bei Kate Middleton, der heutigen Princess of Wales, reicht die Verbindung zur Familie de Burgh nicht ganz so weit zurück. Ihre Verwandtschaft mit Chris de Burgh lässt sich auf gemeinsame Ahnen im 17. oder 18. Jahrhundert zurückführen. Die beiden sind damit streng genommen entfernte Cousins. Neben der familiären Verbindung gibt es eine weitere Gemeinsamkeit: Sowohl Kate als auch Chris de Burgh besuchten das renommierte Marlborough College, eine exklusive Privatschule in Wiltshire. "Mir war nicht bewusst, dass es eine entfernte Verbindung zwischen der Familie de Burgh und den Middletons gibt", kommentierte der Sänger bereits 2011, als seine Verbindung zur künftigen Herzogin von Cambridge erstmals bekannt wurde, zurückhaltend.