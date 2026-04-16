Wie ein lila Ordner bei Meghans und Harrys Australien-Besuch zur Weltsensation wurde

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind zu ihrem ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus eingetroffen. Das Herzogspaar von Sussex landete am Dienstag in Melbourne, wo es einem Kinderkrankenhaus einen Besuch abstattete. Während der insgesamt viertägigen Reise sind Geschäfts- und Wohltätigkeitsveranstaltungen geplant.

Zuletzt war das Paar im Jahr 2018 in Australien zu Besuch. Die Reise wurde zur weltweiten Sensation: Nach hartnäckigen Spekulationen in den Wochen zuvor bestätigte der Kensington-Palast am 15. Oktober 2018 auf Twitter (heute X), dass Herzogin Meghan und Prinz Harry ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.