Wie ein lila Ordner bei Meghans und Harrys Australien-Besuch zur Weltsensation wurde
Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind zu ihrem ersten Besuch in Australien seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus eingetroffen. Das Herzogspaar von Sussex landete am Dienstag in Melbourne, wo es einem Kinderkrankenhaus einen Besuch abstattete. Während der insgesamt viertägigen Reise sind Geschäfts- und Wohltätigkeitsveranstaltungen geplant.
Zuletzt war das Paar im Jahr 2018 in Australien zu Besuch. Die Reise wurde zur weltweiten Sensation: Nach hartnäckigen Spekulationen in den Wochen zuvor bestätigte der Kensington-Palast am 15. Oktober 2018 auf Twitter (heute X), dass Herzogin Meghan und Prinz Harry ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.
Meghans ungewöhnliches Accessoire als Indiz für Schwangerschaft
Die Baby-News wurden pünktlich zum Auftakt der ersten gemeinsamen Auslandsreise nach der Hochzeit der Sussexes verkündet. Meghan war damals in den ersten Monaten schwanger. Die werdenden Eltern befanden sich damals in Sydney und waren nur kurz zuvor auf dem Flughafen eingetroffen.
Herzogin Meghan zeigte sich damals mit einem ungewöhnlichen Accessoire: Sie hielt beim Aussteigen aus dem Flugzeug in Sydney zwei große violette Aktenmappen vor ihrem Bauch, was schnell Spekulationen darüber auslöste, ob sie vielleicht eine Babykugel verbarg (zu sehen hier).
Die Spekulationen sollten sich als berechtigt erweisen. Nur wenige Stunden nach der Landung des Paares in Sydney gab der Kensington-Palast dann offiziell bekannt, dass Meghan tatsächlich ihr erstes Kind erwartet.
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