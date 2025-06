Welche 2 Worte Prinzessin Kate auf dem Palastbalkon ihren Kinder zuflüsterte

Krönendes Finale ist dabei stets der Überflug von Militärflugzeugen über den Palast. Dabei winken die Royals traditionell den Schaulustigen vom Balkon aus zu. So auch heuer. Das US-People-Magazin schrieb, dass auch die Jüngsten - Prinzessin Kate s und Prinz William s Kinder George , Charlotte und Louis - "genau wussten, was zu tun war, als 'God Save the King' gespielt wurde".

Zahlreiche Royal-Fans auf der ganzen Welt blickten am 14. Juni nach London, wo "Trooping the Colour", die traditionellen Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles , stattfand.

Im vergangenen Jahr war Kate kurz auf dem Balkon des Buckingham-Palasts aufgetreten, was mit großer Erleichterung aufgenommen worden war. Sie hatte sich zuvor monatelang wegen einer Krebserkrankung aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Inzwischen ist ihre Chemotherapie abgeschlossen.

Kate auch wieder beim Garter Day

Am Montag hatten sich Kate, das Königspaar und viele weitere Royals bei strahlendem Sonnenschein schon wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der jährlichen Zeremonie des Hosenbandordens ("Garter Day") zogen König Charles III., Königin Camilla, Prinz William und zahlreiche andere Ordensmitglieder in einer feierlichen Prozession durch den Vorhof von Schloss Windsor. Kate sah mit einem Lächeln zu. Vor einem Jahr hatte die Prinzessin wegen ihrer Krebsbehandlung bei der Zeremonie gefehlt. Die Prozession ist in Großbritannien von großer Bedeutung.