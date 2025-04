Warum Prinzessin Kates Bruder James sagt, er sei mit drei Müttern aufgewachsen

Der Bruder von Prinzessin Kate , James Middleton , gewährte dem britischen Hello!-Magazin Einblicke in sein Privatleben. Seine Eltern Carole und Michael Middleton wohnen nur "fünf Minuten die Straße hinauf" im Dorf Bucklebury, erzählte er im Interview etwa. "Was sehr schön ist, weil wir sie oft sehen."

"Man kann sie sich nicht aussuchen, so wie man sich seine Freunde aussuchen kann. Aber ich glaube nicht, dass man die Verbindung zur Familie kappen kann, wie man es vielleicht manchmal bei Freundschaften macht."

Auf die Frage, ob er als Kind denn verhätschelt wurde, antwortete Middleton: "Ich würde nicht sagen, dass ich verwöhnt wurde - und es hat Vor- und Nachteile, der Jüngste zu sein." Man komme etwa mit "einer ganzen Menge davon". "Ich sage scherzhaft, dass ich mit drei Müttern aufwuchs. Ich hatte meine Mutter und meine beiden Schwestern, die für mich wie Mütter waren. Ich hatte sehr viel Glück. Wir hatten eine fantastische Kindheit, und sie haben mich in alles einbezogen, was sie taten, und tun es immer noch. Ich bin jetzt Ende 30 und wir haben immer noch diese Freundschaft." Im Jahr 2023 ist Middleton selbst zum ersten Mal Vater geworden.

James und Kate haben noch eine Schwester namens Pippa. Der Zeitung Telegraph verriet James Middleton schon einmal, dass die Familie gerne zusammenkommt und sein Söhnchen Inigo die anderen Kinder oft zu sehen bekommt. "Wir sind häufig im Haus meiner Eltern zum Tee oder Abendessen. Meine Schwestern und ich leben alle 30 Minuten mit dem Auto entfernt, sodass oft auch eine Tante, ein Cousin oder eine Cousine auf der Durchreise ist. Die Cousins und Cousinen spielen alle eine Rolle bei der Betreuung von Inigo", so Middleton. "Ich glaube, sie sind alle beeindruckt, wie viel Unordnung Inigo anrichten kann", scherzte er. "Aber es wird viel gelacht und gekichert."

Kate und Ehemann Prinz William haben die drei Kinder George, Charlotte und Louis, Pippa und Ehemann James Matthews teilen sich Sohn Arthur und die Töchter Grace und Rose.

Familie Kates größte Stütze

Die Familie musste Prinzessin Kate zuletzt in schwierigen Zeiten beistehen. Nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung vor einem Jahr hatte James Middleton auf Instagram ein Kinderfoto veröffentlicht: "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen mit dir erklimmen", schrieb er dazu. Im September hatte die 43-jährige Kate in einem emotionalen Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Inzwischen ist sie eigenen angaben zufolge in Remission und nimmt wieder Termine wahr.