Warum Prinz William keinen Ehering trägt, Kate schon

Ihren heurigen 14. Hochzeitstag dürfen Prinz William und Prinzessin Kate wohl wieder ausgelassener feiern als jenen im vergangenen Jahr. Denn Kate ist nach ihrer Krebsbehandlung nach eigenen Angaben gesundheitlich auf einem guten Weg. "Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung", teilte die 43-Jährige im Jänner in den sozialen Medien mit.

So geschlossen und einander nahe William und Kate in den letzten Monaten auftraten, auf einen Ring als Zeichen ihrer Verbundenheit verzichten sie: Vor der Hochzeit hatte der Palast bekanntgegeben, dass William nach seiner Hochzeit mit Kate Middleton keinen Ehering tragen und bei der Zeremonie lediglich seiner Braut das traditionelle Schmuckstück an den Finger stecken werde. Kate und William hätten sich darauf geeinigt, dass nur sie einen Ring tragen werde, sagte eine Sprecherin damals.