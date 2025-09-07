Verstorbene britische Herzogin Katharine ging jahrelang ganz normalem Job nach

Großbritannien und die Königsfamilie trauern um Katharine, die Herzogin von Kent . Die Ehefrau von Edward von Kent , einem Cousin von Queen Elizabeth II. , starb am Donnerstagabend im Kreise ihrer Familie im Alter von 92 Jahren, wie der Palast mitteilte. Sie habe sich unermüdlich für andere und den guten Zweck eingesetzt, schrieben Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in einer Stellungnahme.

Die Flaggen am Buckingham-Palast hingen am Freitag auf halbmast. König Charles III. ordnete eine Trauerzeit bis einschließlich zum Tag der Beisetzung an, die der Nachrichtenagentur PA zufolge in einer Woche stattfinden soll. Katharine werde sehr vermisst, schrieben William und Kate.

Musiklehrerin an einer Volksschule

Premierminister Keir Starmer überbrachte seine Anteilnahme. "Sie brachte Mitgefühl, Würde und Menschlichkeit in alles, was sie tat", sagte der Premier einer Stellungnahme zufolge. Katharine galt als sehr bescheidene Royal, jahrelang unterrichtete sie als "Mrs. Kent" an einer Volksschule in Hull Musik.

In der Öffentlichkeit trat die Herzogin jahrzehntelang beim Tennisturnier in Wimbledon auf, sie überreichte der Siegerin den Pokal. "Der König und die Königin sowie alle Mitglieder der königlichen Familie trauern gemeinsam mit dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern um ihren Verlust und erinnern sich liebevoll an das lebenslange Engagement der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen für junge Menschen", teilte der Palast mit.