Anzeige im dänischen Königshaus: "Systematische Irreführung"

Diese Nachricht dürfte Prinz Joachim von Dänemark und seine Frau Prinzessin Marie beunruhigen: Gegen Maries ehemalige Hofdame und Patentante ihres Sohnes Hendrik werden derzeit schwere Vorwürfe erhoben.

Patentante von Maries und Joachims Sohn angezeigt

Britt Davidsen Siesbye, die einst im Dienst der Prinzessin stand, wurde Berichten zufolge beim dänischen Verbraucherschutz angezeigt.

Der Klage zufolge soll die 50-Jährige in ihrer Funktion als Inhaberin des Modeunternehmens "Le Zest ApS", welches sie 2015 gegründet hatte, Kleidung von chinesischen Billig-Plattformen umetikettiert und unter ihrem eigen Label teuer weiterverkauft haben.