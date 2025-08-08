Anzeige im dänischen Königshaus: "Systematische Irreführung"
- Gegen Britt Davidsen Siesbye, ehemalige Hofdame von Prinzessin Marie, wurden schwere Vorwürfe wegen Verbrauchertäuschung erhoben.
- Sie soll Kleidung von Billig-Plattformen umetikettiert und unter eigenem Label teurer verkauft haben.
- Der Fall betrifft das dänische Königshaus, da Siesbye enge Verbindungen zur Familie von Prinzessin Marie hat.
Diese Nachricht dürfte Prinz Joachim von Dänemark und seine Frau Prinzessin Marie beunruhigen: Gegen Maries ehemalige Hofdame und Patentante ihres Sohnes Hendrik werden derzeit schwere Vorwürfe erhoben.
Patentante von Maries und Joachims Sohn angezeigt
Britt Davidsen Siesbye, die einst im Dienst der Prinzessin stand, wurde Berichten zufolge beim dänischen Verbraucherschutz angezeigt.
Der Klage zufolge soll die 50-Jährige in ihrer Funktion als Inhaberin des Modeunternehmens "Le Zest ApS", welches sie 2015 gegründet hatte, Kleidung von chinesischen Billig-Plattformen umetikettiert und unter ihrem eigen Label teuer weiterverkauft haben.
Laut der Zeitschrift Se og Hør wurde das Unternehmen der ehemaligen Königshaus-Angestellten im Juli beim dänischen Verbraucherschutz gemeldet. In der Anzeige werde Britt Davidsen Siesbye vorgeworfen, einen Großteil ihres Sortiments bei Billig-Plattformen wie Temu oder Shein bestellt zu haben.
Die Unternehmerin habe die Kleidung daraufhin mit dem Label ihrer Firma versehen und sie zu einem höheren Preis auf der Website stilkompagniet.dk verkauft.
Es ist von "systematischer und umfassender Irreführung dänischer Verbraucher" die Rede. Die Kunden würden fälschlicherweise "den Eindruck erhalten, dass sie in Dänemark entworfene und durchdachte Produkte kaufen", heißt es laut Anklage.
Britt Davidsen Siesbye stand ab 2010 im Dienst von Prinzessin Marie. 2018 nahm sie auf eigenen Wunsch Abschied. Der Prinzessin und ihrer Familie dürfte sie nahestehen. Immerhin wurde sie als Taufpatin ausgewählt, als der inzwischen 16-jährige Henrik - Maries und Joachim ältestes Kind - im Juli 2009 getauft wurde.
