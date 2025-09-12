Ukraine: Prinz Harry nach Heimatbesuch in Kiew eingetroffen

Der britische Prinz Harry ist am Freitag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das berichtete die britische Zeitung The Guardian. Demnach wurde Harry (40) gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen. Bei dem Besuch soll es um Programme zur Rehabilitation von Kriegsversehrten gehen. Er wolle "alles in seiner Macht Stehende tun", um die Genesung von Soldaten zu unterstützen, sagte Harry.

Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten behandelt werden.

Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut dem Guardian ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Programm.