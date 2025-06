Trauerfall im Königshaus überschattete Prinzessin Ines' Taufe

Gräfin Marianne Bernadotte , Ehefrau von Graf Sigvard Bernadotte , ist am 16. Mai 2025 verstorben.

Was vielleicht nicht alle wissen: Nur wenige Tage vor Ines' Taufe hatte die schwedische Königsfamilie einen Todesfall zu betrauern.

Prinzessin Ines , das jüngste Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf , ist am Freitag feierlich getauft worden. Die Taufe der Tochter von Prinz Carl Philip und seiner Frau Sofia fand in der Schlosskirche von Drottningholm statt , im Beisein der engsten Familienmitglieder.

Marianne Bernadottes Tochter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur TT: "Es war ruhig und friedlich, sie war von ihren Lieben umgeben und schlief im Pflegeheim Gärdet in Stockholm ein. Sie war über 100 Jahre alt und hatte nur noch zwei Monate bis zu ihrem 101. Geburtstag."

Graf Sigvard Bernadotte war ein Onkel von König Carl Gustaf. Seine Frau wurde am 11. Juni beigesetzt. Zwei Tage vor Ines' Taufe versammelten sich die schwedischen Royals, um der Trauerfeier beizuwohnen.

In der Kirche Oscarskyrkan in Östermalm in Stockholm wurde der Gräfin die letzte Ehre erwiesen.