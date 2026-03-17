Traditionell in Grün: Prinzessin Kate begeht St.-Patrick's-Day

Die britische Prinzessin Kate hat auch heuer wieder bei der St.-Patrick's-Day-Parade der Irish Guards Kleebüschel an Soldaten und das Regimentsmaskottchen, den irischen Wolfshund Turlough Mor - auch Seamus genannt - überreicht. Kate ist seit 2023 Colonel der Irish Guards, einem der Regimenter der königlichen Leibwache. Die Rolle übernahm sie von ihrem Mann William.

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Kate präsentierte sich in den Mons Barracks in Aldershot am Dienstag bestens gelaunt im traditionell grünen Outfit mit einem Büschel Klee in der Brusttasche. Am St.-Patrick's-Day wird dem Nationalheiligen Irlands gedacht.

Die Prinzessin hatte sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Kate gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ADRIAN DENNIS Prinzessin Kate inmitten der Irish Guards