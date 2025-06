In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Der britische Thronfolger William darf sich über liebevolle Grüße seiner drei Kinder George , Charlotte und Louis freuen. "Alles Gute zum Vatertag, Papa (vorher und nachher")", liest man auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und seiner Ehefrau Prinzessin Kate neben zwei Fotos - wohl in Anspielung darauf, dass William und sein Nachwuchs auf dem ersten Schnappschuss noch brav aufgereiht und artig lächelnd und auf dem zweiten bereits sichtlich ausgelassen im Gras liegend zu sehen sind. "Wir lieben dich! G, C & L."

Die jungen Royals waren am Samstag auch bei der traditionellen Geburtstagsparade zu Ehren ihres Großvaters zu sehen. Charles III. und seine Frau, Königin Camilla, waren per Kutsche, begleitet von Hunderten Gardesoldaten, die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren. Tausende Menschen säumten den Weg, um bei strahlendem Wetter einen Blick auf die Königsfamilie zu erhaschen.