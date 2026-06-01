Sorge um Mette-Marit: Tochter Ingrid kommt aus Sydney nach Hause

Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück.

Ingrid Alexandra "möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein"

"Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun", sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. "Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein."

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. "Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen."