Pippa: Schwester von Prinzessin Kate trägt jetzt einen schicken Bob

Ihren neuen Look habe sie beim Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien präsentiert, schreibt das US-People-Magazin, das auch ein Foto der 41-Jährigen veröffentlichte. Zu sehen hier. Es sei Matthews' erster öffentlicher Auftritt seit sieben Monaten gewesen.

Pippa Matthews , die Schwester der britischen Prinzessin und künftigen Königin Kate , hat eine neue Frisur: Ihre Haare hat trägt sie nun kürzer und in Form eines akkurat geschnittenen Bobs,

Auch wenn Pippa Matthews natürlich kein Mitglied der "Royal Family" ist, so steht sie seit der Hochzeit ihrer Schwester mit Prinz William doch fast ähnlich in der Öffentlichkeit. Damals war Pippa, die eigentlich Philippa Charlotte heißt, die Trauzeugin ihrer großen Schwester - und bekam dank ihres atemberaubenden Kleids den Spitznamen "Her Royal Hotness". Damit kam aber auch die Kritik: Britische Boulevardmedien mäkelten, Pippa sonnte sich etwas zu sehr im Glanz ihrer Schwester, versuche aus dem Ruhm des Königshauses Profit zu schlagen.