Schule veröffentlicht altes Foto von Herzogin Meghan

Für Herzogin Meghan gab es kürzlich gleich zwei Mal etwas zu feiern: Zum einen plant die Frau des britischen Prinzen Harry eine zweite Staffel ihrer neuen Lifestyleserie "With Love, Meghan". In den ersten acht Folgen gibt sie Tipps fürs Kochen, Backen, Gärtnern und Gastgeben. Außerdem wird es einen neuen Podcast mit Meghan geben.

"Herzlichen Glückwunsch an unsere ehemalige Schülerin Meghan Markle ('99) zur Verlängerung ihrer Netflix-Serie und zum Start ihres neuen Podcasts! Wir freuen uns, ein besonderes Erinnerungsfoto aus ihrer Zeit am 'Immaculate Heart' zu teilen, das unsere geschätzte Tradition des Mary's Day ehrt und unser Erbe an Schwesternschaft und gegenseitiger Unterstützung (...) widerspiegelt", ließt man etwa neben einem Foto der Herzogin auf dem offiziellen Profil der katholischen Mädchenschule. Der Schnappschuss zeigt die jugendliche Meghan neben einer Statue Marias, der Mutter Jesu.

Meghan teilte den Post auf ihrem Account. "Wenn dir deine liebe Freundin aus der Mittelschule/Highschool etwas von deiner Alma mater schickt und es dir das größte Lächeln ins Gesicht zaubert", kommentierte sie den Post und bedankte sich bei ihrer Schule in der Bildunterschrift. "Das bedeutet mir so viel."

Meghans neues Geschäftsmodell

Meghan und Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - hatten sich vor fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet. Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Meghan, die früher in der Serie "Suits" mitspielte, hat auch eine Lifestylemarke gegründet, mit der sie unter anderem Fruchtaufstriche und Backmischungen vermarkten will.

Wie viel Meghan in ihrer Serie verrät

Meghans Serie wurde in Kalifornien gedreht, der Wahlheimat von Harry und Meghan, allerdings nicht im Privathaus des Paares. Meghan zeigt sich gut gelaunt und plaudert vor der Kamera mit Bekannten, ohne Brisantes zu verraten (Harry isst angeblich gerne salzig, in ihrer Kindheit gab es oft Fast Food). Ihr Ehemann taucht kurz bei einer Gartenparty auf und gibt seiner Frau einen Kuss.

Ihre Serie passt gut in eine Zeit, in der bei Instagram das kuratierte Leben beworben wird - in dem es schön, aufgeräumt, gesund zugeht. Nicht chaotisch, anstrengend, hässlich. Der schön gedeckte Tisch sei heute unter jüngeren Frauen ein Statussymbol, schrieb eine Autorin der Times. Einige britische Medien waren allerdings schon mit dem Trailer zur Serie hart ins Gericht gegangen. "Wir haben mehr von dir erwartet als 'Tradwife'", schrieb die Zeitung The Independent. Der Begriff beschreibt, dass sich Frauen in sozialen Medien als Hausfrauen präsentieren und traditionelle Werte bewerben. Eine Reporterin des Fernsehsenders Sky News findet, es sei ermüdend, die Serie zu schauen: "Ich habe mich absolut unzulänglich gefühlt." Meghan sei aber sicherlich eine wunderbare Gastgeberin und vermittele den Eindruck, dass es ihr gut gehe.