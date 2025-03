Filmlegende wurde 70: Neue Fotos zeigen Bruce Willis im Kreise seiner Liebsten

Seine Ehefrau postete auf Instagram kurze Videos und ein Foto von der Begegnung. Bruce würde nie die Chance verpassen, einem Ersthelfer mit einem Handschlag und einem "Danke für deinen Einsatz" seine Dankbarkeit zu zeigen, schrieb sie dazu. Willis, der 19.3. 70 Jahre alt wurde, war lange Zeit Hollywoods gefragter Actionheld - von "Stirb langsam" (1988) über "Armageddon - Das jüngste Gericht" (1998) bis "Death Wish" (2018). Auch durch seine Auftritte in Kultklassikern wie "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "Das fünfte Element" und "The Sixth Sense" verschaffte sich der Star weltweit Fans.

Willis leidet an unheilbarer Erkrankung

Im Februar 2023 dann die genauere Diagnose - es ist frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden, eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Die Familie des fünffachen Vaters gibt mit Fotos und Anekdoten in den sozialen Medien weiter Einblick in sein Leben. So postete Emma Heming Willis im vergangenen Dezember einen liebevollen Tribut in Erinnerung an den Beginn ihrer Beziehung vor 17 Jahren. Gefühle von Wut und Trauer über die Erkrankung würde sie abschütteln und stattdessen "bedingungslose Liebe" empfinden. Im März 2024 zum 69. Geburtstag ihres Ehemannes schrieb die gebürtige Britin: "Er ist ein echter Gentleman. Mit so viel Liebe zu geben und teilen. Ich bekomme sein echtes Inneres zu sehen. Und ich kann euch sagen, es ist so pur und gut." Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem Willis sein Enkelkind Louetta, den ersten Nachwuchs von Tochter Rumer Willis, im Arm hält. Das Paar mit den beiden jüngeren Töchtern Mabel und Evelyn hatte 2009 geheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore (62) stammen die erwachsenen Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Die beiden Familien sind eng miteinander verbunden. Häufig posten sie Fotos von gemeinsamen Feiern und Besuchen.

Geburtstag im Kreise der Liebsten

Zu Willis' 70er veröffentlichte Moore ebenfalls gemeinsame Bilder. "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich", kommentierte sie die privaten Fotos, auf denen er und seine Kinder einander sehr vertraut zu sehen ist. Auf einem der Schnappschüsse liegt Willis auf einer Behandlungsliege.