Sarah Ferguson: Verstorbene Queen spricht durch ihre Corgis mit mir

Die britische Herzogin Sarah "Fergie" Ferguson ist überzeugt, dass sie Zeichen von Queen Elizabeth II. erhält. Wie in einem von ihr auf Instagram veröffentlichen Clip zu sehen ist, erzählte sie auf der Bühne einer Konferenz für Unternehmerinnen: "Ich habe ihre Hunde. Ich habe ihre Corgis und sie kommen jeden Morgen herein und bellen - und ich bin mir sicher, dass sie so zu mir spricht." Das Publikum reagierte erheitert. Es sei die größte Ehre gewesen, die Schwiegertochter der Queen gewesen zu sein.

Die am 8. September 2022. verstorbene Elizabeth ist seit Kindheitstagen eine ausgesprochene Hundeliebhaberin gewesen. Nach ihrem Tod haben Fergie und ihr Exmann, der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, die Corgis Muick und Sandy übernommen.

Fergie landete früher selbst oft in den Schlagzeilen. Etwa wegen der skandalumwitterten Trennung. Die Presse machte sich auch über ihren Kleidungsstil lustig. Im verzweifelten Versuch zu gefallen und den Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, habe sie sich die Garderobe der Hölle zugelegt, schrieb Ferguson in ihrem Buch "What I Know Now". "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."