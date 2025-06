Aufenthalt in Schweizer Klink: Sarah Fergusons Kampf "mit dunklen Gedanken"

"Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Probleme hat, ermutige ich Sie, Hilfe zu suchen. Sie sind nicht allein, und es ist keine Schande, die Schritte zur Heilung zu unternehmen", ermutigt sie Betroffene.

In einem offenen Artikel für The Telegraph, das sie in ihrem Posting bewarb, sprach Sarah Ferguson zudem offen über ihre eigenen Herausforderungen, denen sie sich zuletzt stellen musste.

Sie erzählte, dass die jüngsten Online-Diskussionen über ihre Person in Verbindung mit ihrer Krebsdiagnose dazu geführt hätten, dass ihre Gedanken an dunkle Orte getrieben worden seien.