Sarah Ferguson: Erneute Flucht in einen Luxus-Spa

Inmitten des Epstein-Skandals ist Sarah Ferguson untergetaucht und hält sich weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Vor kurzem wurde bekannt, dass "Couchsurfing auf gloabaler Ebene" betreibe und dabei nie lang an einem Ort verweilt, aus Angst, man könnte sie finden – mehr darüber lesen Sie hier. Ebenfalls sickerte die Info durch, dass Fergie kurz nach Weihnachten für mehrere Wochen in eine Luxus-Wellness-Klinik eingecheckt und dort mehrere Wochen verbracht haben soll, was für heftige Kritik sorgte. Laut neuem Bericht der Daily Mail bleibt Ferguson ihrer Vorliebe treu, denn aktuell soll sie sich erneut in einem sündhaftteuren Spa-Hotel aufhalten – diesmal allerdings in Irland.

Ferguson ist Irland-Fan Das Wellness-Resort, in dem Ferguson gesichtet wurde, befindet sich in der Grafschaft Donegal. Die Ballyliffin Lodge & Spa, ein Hotel mit 40 Zimmern, liegt direkt am bekannten Wild Atlantic Way, einer der abgeschiedensten Küstenstrecken Irlands. Das Haus wurde kürzlich nach einer aufwendigen Renovierung im Wert von rund 1,8 Millionen Euro wiedereröffnet. Ob sie sich dort weiterhin aufhält, ist unklar. Laut Daily Mail soll Fergie Anfang des Monats am örtlichen Flughafen angekommen sein. Für Ferguson ist Irland kein unbekannter Zufluchtsort. Bereits 2024 hatte sie die Region besucht und ihre Reise in einem TikTok-Video dokumentiert und von Donegal geschwärmt. Eine royale Quelle bestätigte gegenüber der Daily Mail: "Beim letzten Mal sprach Sarah davon, dass Donegal ein Ort sei, an den sie fliehen könne, wenn die Dinge überwältigend seien – und sie waren noch nie überwältigender als in den vergangenen Wochen."