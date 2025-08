Prinzessin Madeleine verbringt "happy summer" mit ihren 3 Kindern

Die schwedische Prinzessin Madeleine gewährte ihren rund 350.000 Fans auf Instagram einen kleinen Einblick in ihr Leben. Auf der Plattform veröffentlichte sie ein Foto von ihren Kindern Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (7). Alle drei tragen in einem Garten stehend Freizeitkleidung und lächeln entspannt in die Kamera. Mit von der Partie ist auch Familienhund Teddy. "Happy Summer!", also: "Froher Sommer!", kommentierte Madeleine, die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf, den Ferien-Schnappschuss.