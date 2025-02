Prinzessin Kates unbekannte Freizeitbeschäftigung: Ihre Kinder sind "fasziniert"

Am Rande ihres Besuchs verriet Kate laut dem Magazin Hello!, dass sie sich im ostenglischen Norfolk gerne im Wald auf die Suche nach Essbarem macht. Ihre Söhne George und Louis und Tochter Charlotte seien etwa beeindruckt gewesen von einem "riesigen" Pilz, den sie in der Nähe ihres Landsitzes dort gefunden hatte. "Die Kinder fanden ihn faszinierend", so Kate. Bei dem bislang unbekannten Hobby der Prinzessin geht es laut Hello! darum, in der freien Natur nach essbaren Pflanzen, Früchten, Nüssen, Samen und Pilzen Ausschau zu halten und zu sammeln.

König Charles gilt ebenfalls als Pilzesammler. Er soll sich zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 damit abgelenkt haben, hieß es in einer Biografie über ihn ("Charles III: New King, New Court. The Inside Story"), die von Daily Mail-Autor Robert Hardman verfasst wurde. "Er war zuvor bei ihr und hatte eine Stunde an ihrem Bett verbracht", zitierte das US-People-Magazin 2024 aus dem Buch. "Wir wissen nicht, wie bewusst er diese Stunde wahrnahm, aber er hat seinen Frieden gemacht." Als vielbeschäftigter König bleibe keine Zeit, zu denken: "Wäre ich doch nur 20 Minuten früher da gewesen." Charles habe am Telefon erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt soll er gerade wieder auf dem Weg zu ihr gewesen sein.