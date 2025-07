Adels-Reporterin fiel bei Kates Auftritt eine kleine Veränderung auf

Offen wie nie: Bei einem Besuch eines Krankenhauses in der Grafschaft Essex hatte Prinzessin Kate Anfang Juli eindrücklich über die "lebensverändernde" Erfahrung mit einer Krebserkrankung gesprochen. Der Weg zur Genesung sei eine "Achterbahnfahrt", sagte die 43-jährige Schwiegertochter von König Charles III. laut der britischen Nachrichtenagentur PA. Nach einer solchen Diagnose müsse man erst eine "neue Normalität" finden, und das brauche Zeit, sagte sie über ihre Erfahrungen. In solch harten Zeiten sei es deshalb umso wichtiger, ein stabiles Umfeld zu haben: "Es ist eine lebensverändernde Erfahrung sowohl für den Patienten und Patientinnen als auch für die Familien."

Kate nahm sich "so viel Zeit, wie sie brauchte"

Eine bei dem Termin anwesende Reporterin will eine neue Besonderheit bemerkt haben. Im "The Royals"-Podcast der Zeitung Sunday Times sprachen die Moderatorinnen Kate Mansey und Roya Nikkhah über Kates Auftritt und erzählten dabei, dass Veranstaltungen mit Royals normalerweise sehr durchgetaktet sind. Die Reporterin habe danach diesmal aber angegeben: "Kate habe sich so viel Zeit genommen, wie sie brauchte, um mit jedem zu sprechen. Es habe ihr nichts ausgemacht, dass es regnete, als sie die Rosen einsetzte, und dass der Regen ihr Haar ruinierte, sie war einfach glücklich, dort zu sein und glücklich, dass sie in der Lage war, offen mit anderen Krebspatienten zu sprechen."