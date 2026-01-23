Prinzessin Irene: Schwester von Altkönigin Sofía starb während Trauerfeier für ihren Bruder

Nach dem Tod von Irene von Griechenland haben die spanische Königsfamilie und die ehemalige griechische Königsfamilie gemeinsam Abschied von der einstigen Prinzessin genommen. Die Trauerzeremonie am Montag fand in der Kathedrale in Athen statt. Anschließend wurde Irene auf dem historischen Familiensitz der früheren griechischen Königsfamilie im Norden Athens beigesetzt. Am Samstag hatte in Madrid bereits eine Gedenkfeier stattgefunden.

Die "schrullige Tante"

Die Schwester der spanischen Altkönigin Sofía verstarb am 15. Jänner 2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid. Sie gehörte zur griechischen Königsfamilie, lebte jedoch seit vielen Jahren im Palast der spanischen Royals. Irene war für ihre Exzentrik bekannt und trug den als liebevoll geltenden Spitznamen "Tía Pecu" (die schrullige Tante), den ihr ihre spanischen Nichten und Neffen gaben, wie die Boulevardpresse berichtete.

Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern Irene und Sofía galt als sehr eng. Die Altkönigin (87) hatte vor drei Jahren schon ihren jüngeren Bruder Konstantin verloren, den letzten griechischen König. Er starb im Alter von 83 Jahren.

König Felipe VI., Königin Letizia, Altkönigin Sofía und weitere Mitglieder der spanischen Königsfamilie erwiesen der Verstorbenen die letzte Ehre. Auch zahlreiche Angehörige der griechischen Ex-Königsfamilie um Familienoberhaupt Pavlos sowie Vertreter anderer europäischer Königshäuser nahmen teil, wie das griechische Fernsehen zeigte.