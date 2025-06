Prinzessin Ingrid Alexandra und Sverre Magnus: Erster Auftritt ohne ihre Eltern

Prinzessin Ingrid Alexandra ist nach ihrem Vater Haakon die Zweite in der Thronfolge. Kürzlich wurde bekannt, dass es sie fürs Studium nach Australien zieht. Ab August soll sie Sozialwissenschaften an der University of Sydney studieren, wie der Palast Ende Mai mitteilte. Wohnen werde sie in einer Studierendenunterkunft auf dem Campus. In ihrem Bachelorstudium soll sie sich mit internationalen Beziehungen und politischer Ökonomie beschäftigen. Die Prinzessin werde in Vollzeit studieren und freue sich darauf, sich in den nächsten Jahren auf ihr Studium zu konzentrieren, hieß es in der Mitteilung.

Im Frühjahr schloss sie ihren Wehrdienst ab

Die Enkelin von König Harald V. hatte im Frühjahr ihren Wehrdienst abgeschlossen. Mette-Marit hatte noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby, mit in die Beziehung gebracht.