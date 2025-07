Prinz William unterbricht Sommerurlaub für wichtige Ankündigung

Prinz William und Prinzessin Kate befinden sich zurzeit in den Sommerferien. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen sie sich mit ihren drei Kindern in Griechenland befinden. Die Familie sei auf die Insel Kefalonia gereist, zusammen mit Kates Eltern Carole und Michael Middleton , berichteten lokale Medien.

Die verdiente Auszeit vom Rampenlicht hat Prinz William diese Woche für eine wichtige Ankündigung unterbrochen.

Prinz William reist in die Schweiz

Es wurde bestätigt, dass der Thronfolger in seiner Funktion als Schirmherr des britischen Fußballverbandes am Sonntag in die Schweiz reisen wird. Er wird dem EM-Finale der Frauen in Basel beiwohnen.

Sowohl William als auch Frau Kate hatten sich vergangene Woche von ihren königlichen Pflichten vorübergehend verabschiedet, um Zeit mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu verbringen. Am 22. Juli feierte ihr ältester Sohn George zudem Geburtstag. Der Palast gratulierte mit einem neuen Foto des Schülers.