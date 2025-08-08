Werden sich William und Harry auf anstehender royaler Hochzeit wiedersehen (müssen)?
Anfang August wurde bekannt: Peter Phillips wird seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin liiert.
Peter Phillips wird bald heiraten
Das Paar bestätigte seine Verlobung dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es in einem offiziellen Statement.
Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist. Ein Datum für die Hochzeit sei noch nicht festgelegt worden.
Das US-People-Magazin fragt sich schon jetzt: "Könnten Prinz Harry und Prinz William bei der bevorstehenden Hochzeit ihres Cousins wieder zusammenkommen?"
Eine Antwort auf diese Frage kann natürlich nicht gegeben werden. Es sei aber möglich, dass bald beide Brüder eine Einladung erhalten, heißt es im People-Bericht. Aber: "Wenn nur ein Bruder teilnimmt, ist William die wahrscheinlichste Wahl."
Harry tritt seit seiner "Flucht in die Freiheit" vor fünf Jahren, wie er die Auswanderung in die USA selbst nannte, nicht mehr im Zeichen der Krone auf. Seine militärischen Ränge musste er abgeben. Dafür hat er millionenschwere Verträge über Bücher und Netflix-Dokus unterschrieben. Das Verhältnis zwischen William, König Charles und Harry gilt als angespannt, seit er mit zahlreichen - teils sehr persönlichen - Vorwürfen gegen seine Familie und den Palast an die Öffentlichkeit gegangen war.
Palast verkündete 2020 Trennung von Autumn
Peter Phillips war schon einmal verheiratet: Der Buckingham-Palast hatte im Jahr 2020 mitgeteilt, dass sich der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. und seine damalige Frau Autumn nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Phillips und die Kanadierin wollten demnach im südwestenglische Gloustershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen. Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.
Peter Phillips ist zwar Mitglied der Königsfamilie, vertritt sie aber nicht und besitzt auch keinen Titel. In der Vergangenheit hatte er etwa mit einem Werbespot für Milch im chinesischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt.
Seine Ex-Frau Autumn lernte Phillips 2003 beim Grand Prix in Montreal kennen. 2008 heirateten sie in der St. George's Chapel in Schloss Windsor.
