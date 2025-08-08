Werden sich William und Harry auf anstehender royaler Hochzeit wiedersehen (müssen)?

Anfang August wurde bekannt: Peter Phillips wird seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin liiert.

Peter Phillips wird bald heiraten

Das Paar bestätigte seine Verlobung dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es in einem offiziellen Statement.

Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist. Ein Datum für die Hochzeit sei noch nicht festgelegt worden.