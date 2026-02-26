Prinz William und Kate suchen neuen Mitarbeiter - diese Bedingung ist Pflicht
Nachdem Prinz William zu Beginn des neuen Jahres eine renommierte Krisenmanagement-Expertin eingestellt hat, die sich künftig um das Ansehen des Kensington-Palastes kümmern soll, suchen der Thronfolger und seine Frau einen weiteren neuen Mitarbeiter für ihr Team.
William und Kate suchen neuen Digital Content Creator
In einer Anzeige auf der Website für Stellenangebote im Königshaus wird eine unbefristete Vollzeitstelle als Digital Content Creator angeboten. Die Stelle ist mit einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden von Montag bis Freitag ausgeschrieben. Zu den Aufgaben gehören, "die Konzeption und Umsetzung kreativer, digitaler Geschichten", welche die Arbeit des Prinzen und der Prinzessin von Wales "einem digitalen Publikum präsentieren".
Der neue Digital Content Creator soll "Storytelling" über ihre Social-Media-Kanäle, zu denen auch Williams und Kates Instagram-Account mit 17,2 Millionen Followern gehört, und ihre Website betreiben.
Die Stelle sieht vor, dass der richtige Kandidat "Videomaterial" von königlichen Terminen und "anderen Höhepunkten und Ereignissen" aufnimmt. Laut der Ausschreibung kann es "gelegentlich" zu Überstunden kommen.
Williams und Kates Vision für die Zukunft?
Eines ist dem royalem Paar angesichts ihres Bekanntheitsgrades besonders wichtig - William und Kate suchen eine Person mit "Fingerspitzengefühl und Diskretion" für ihr Team im Kensington Palace.
Die Stelle wird zudem einen "besonderen Schwerpunkt darauf legen, wie man durch die Verwendung von organischen Inhalten ein jüngeres Publikum anspricht". Möglicherweise besteht auch die Notwendigkeit, mit anderen königlichen Haushalten zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise dem von König Charles III. und Königin Camilla. Dies deutet das britische Hello!-Magazin als möglichen Hinweis darauf, in welche Richtung Prinz William und Prinzessin Kate als künftiger König und Königin gehen wollen.
