Prinz William und Kate suchen neuen Mitarbeiter - diese Bedingung ist Pflicht

Nachdem Prinz William zu Beginn des neuen Jahres eine renommierte Krisenmanagement-Expertin eingestellt hat, die sich künftig um das Ansehen des Kensington-Palastes kümmern soll, suchen der Thronfolger und seine Frau einen weiteren neuen Mitarbeiter für ihr Team.

William und Kate suchen neuen Digital Content Creator

In einer Anzeige auf der Website für Stellenangebote im Königshaus wird eine unbefristete Vollzeitstelle als Digital Content Creator angeboten. Die Stelle ist mit einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden von Montag bis Freitag ausgeschrieben. Zu den Aufgaben gehören, "die Konzeption und Umsetzung kreativer, digitaler Geschichten", welche die Arbeit des Prinzen und der Prinzessin von Wales "einem digitalen Publikum präsentieren".

Der neue Digital Content Creator soll "Storytelling" über ihre Social-Media-Kanäle, zu denen auch Williams und Kates Instagram-Account mit 17,2 Millionen Followern gehört, und ihre Website betreiben.