Prinz William sagt in letzter Minute Auftritt ab - Statement vom Palast

Vorgesehen war, dass der Thronfolger in einem Wildcat-Hubschrauber ankommt. Das schlechte Wetter zwang den Kensington Palace jedoch dazu, den Termin kurzfristig zu verschieben. "Bedauerlicherweise muss dieser Termin aufgrund der schlechten Wetterbedingungen verschoben werden, da diese das geplante Programm erheblich eingeschränkt hätten", so der Palast in einem offiziellen Statement. "Der Prinz von Wales entschuldigt sich aufrichtig bei denjenigen, mit denen er sich treffen sollte, und hofft, seinen Besuch so bald wie möglich neu ansetzen zu können."