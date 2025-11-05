Der Vorfall ereignete laut Daily Mail vergangenen Donnerstagabend im Hotel Trafalgar St. James. Duncan, bekannt aus "Big Brother" und anderen Reality-Shows, sei aus dem siebten Stock – etwa 30 Meter – von der Dachterrasse des Hotels gestürzt.

Diese Nachricht dürfte den britischen Thronfolger und seine Frau erschüttert haben: Ein ehemaliger Studienfreund von Prinz William und Prinzessin Kate ist Berichten zufolge nach einem Sturz von der Dachterrasse eines Luxushotels in London ums Leben gekommen. Ben Duncan wurde 45 Jahre alt.

Ein Sprecher der Metropolitan Police teilte der Zeitung mit, dass Beamte kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz wegen eines Mannes auf dem Dach eines Gebäudes in der Cockspur Street in Westminster entsandt wurden. Sie stellten fest, dass der Mann "leider aus großer Höhe gestürzt" sei.

Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall.

"Trotz aller Bemühungen des Londoner Rettungsdienstes konnte [Duncan] leider nur noch am Unfallort für tot erklärt werden", erklärten die Beamten und betonten, dass sein Tod "unerwartet, aber nicht verdächtig" sei.

William, Kate und Duncan besuchten alle gemeinsam die Universität St. Andrews in Schottland, wo die Romanze des royalen Paares ihren Anfang nahm. Duncan soll zu Williams und Kates inneren Kreis gehört haben, bevor er eine Fernsehpersönlichkeit wurde.