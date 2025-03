Prinz William fährt 150 Kilometer von russischer Grenze entfernt mit Panzer

Prinz William hat in Estland einen von Großbritannien dort stationierten Nato-Gefechtsverband besucht. Der Thronfolger traf auf dem Militärstützpunkt Tapa mit britischen Soldaten zusammen.

Bilder zeigten den 42-Jährigen zudem auf einem Challenger-2 Panzer, die zur Abschreckung Russlands und Stärkung der Nato-Ostflanke nach Estland verlegt wurden. William sei in schlammigem Gelände in dem Panzer mitgefahren, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Großbritannien führt in Estland mit 900 Soldaten einen multinationalen Nato-Gefechtsverband. Ein Teil der rund 150 Kilometer von der russischen Grenze stationierten Soldaten gehört dem Mercian-Regiment an - William ist dessen Colonel-in-Chief. "Es ist großartig, das Engagement und die Expertise unserer Truppen in Aktion zu sehen", teilte der Kensington-Palast auf der Plattform X mit.