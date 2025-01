Prinz William bereitet sich unter "enormem Generationendruck" auf den Thron vor

"Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung", teilte sie vor wenigen Tagen in sozialen Medien mit. Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können.

Die verstärkte Aufmerksamkeit dürfte für Prinz William ein Vorgeschmack auf sein künftiges Leben als König gewesen sein. Der Adelsexpertin Hilary Fordwich zufolge trage William viel Last. "Prinz William ist pflichtbewusst, so wie es ihm von Königin Elisabeth II. eingeimpft wurde, die ihn jeden Sonntag über seine königlichen Pflichten unterrichtete", so Fordwich gegenüber Fox News Digital.

William stehe "auch unter einem enormen Generationendruck, da die steigende Beliebtheit der Monarchie sowohl für ihn als auch für Prinzessin Kate an erster Stelle steht", erklärte Fordwich. Auf seinen in Ungnade gefallenen Onkel Prinz Andrew könne sich William laut Fordwich nicht konzentrieren, er habe die Royal Family durch seine Verstrickungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein "in Gefahr gebracht hat", so Fordwich weiter.

"Zuchtmeister" William

Die Newsplattform The Daily Beast berichtete kürzlich, dass der Thronfolger auch eine bestimmte Rolle von seinem verstorbenen Großvater Philip übernommen hat: nämlich in der gesamten Familie für Ordnung zu sorgen. William – und nicht etwa Charles oder dessen Geschwister – habe das Sagen, schildert eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber dem Blatt.

Daily Express berichtete indes ebenfalls, dass William als neuer "Zuchtmeister" "jetzt große Entscheidungen übernimmt und seine Lieben mit dem letzten Wort schützt". Dem Daily-Beast-Insider zufolge "regierte Philip die Familie mit einer eisernen Hand, und als er starb, brach die Disziplin zusammen". Daily Express schreibt: "Es hieß, dass Philip keine weiche Seite hatte - zumindest nicht in der Öffentlichkeit." Prinz Philip habe dem Bericht zufolge den königlichen Haushalt und Königin Elizabeth die Nation regiert. Der Herzog von Edinburgh war am 9. April 2021 mit 99 Jahren gestorben.