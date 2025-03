Prinz William: Solch skurrile Ausmaße nimmt seine Leidenschaft an

Im Interview mit The Sun zeigte sich der britische Thronfolger – einmal mehr – von seiner persönlichen sowie durch und durch menschlichen Seite. So verriet er, dass er abergläubisch ist, wenn es um Erfolg beim Fußballglück geht, wie seine Kinder zum Thema stehen und was er im Internet treibt, wenn es um Aston Villa geht.

Doch einen gewissen Einfluss kann er nicht absprechen, gesteht er: "Sie müssen nicht alle Villa-Fans sein. Ich versuche, sie nicht zu beeinflussen, aber natürlich sehen sie, wie leidenschaftlich ich dabei bin. Sie verfolgen mit mir die Matches und ich versuche, meine Liebe an den Verein ein wenig an sie weiterzugeben."

"Wenn wir nicht sehr gut spielen, beginne ich, schnell im Haus herumzuwandern, und ich positioniere die Kinder an verschiedenen Stellen - in der Hoffnung, dass sich unser Glück dadurch ändert", lacht William.

Natürlich kam Mega-Fan William nicht umhin, im Interview auch lobende und bestärkende Worte über die Mannschaft zu finden, allen voran für den spanischen Trainer Unai Emery. "Er ist ein vollständig fußballbesessener Mann, und das überträgt sich auf die Spieler." Zudem bewundere er die "Führungspersönlichkeit" von Emery: "Wenn du tust, was du liebst, und so gut darüber sprichst, wie sehr du es liebst, werden dir die Menschen folgen. Das ist ein ziemlich guter Führungsstil."

Anonyme Diskussionen in Foren

Das wärmende Gefühl der Kameradschaft und des Dazu-Gehörens schätzt William am Fußball-Fan-Dasein nach wie vor. Im Interview betont er, dass er sich gerne unter die Fans mische und sich "als Teil der Villa-Familie" sehe. Sogar Diskussionen in Internet-Foren lässt er sich nicht entgehen und er gibt sogar dort seine Meinung ab – wenn auch natürlich anonym, um aufgrund seiner Bekanntheit nicht für zu viel Aufsehen zu sorgen.

"Ich gehe gerne in die Foren, da kann ich stundenlang bleiben. Ich höre mir an, was andere Fans zu sagen haben, und gebe meine Meinungen dazu ab", so William und gibt zu: "Ich steigere mich da ziemlich hinein, definitiv. Es ist mir wichtig, diese Debatten zu führen." Allgemein verfolge er jede kleine Neuigkeit von Aston Villa via Smartphone. Ein richtiger Fan eben – Thronfolger hin oder her.