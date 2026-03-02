Prinz Oscar ist 10: Schwedischer Palast veröffentlicht 2 neue Fotos

Eine Woche nach dem Geburtstag von Prinzessin Estelle (14) kann im Hause der schwedischen Thronfolgerin Victoria schon wieder gefeiert werden: Prinz Oscar ist an diesem Montag zehn Jahre alt geworden. Der Palast veröffentlichte zum Ehrentag des Buben zwei neue Fotos. Auf einem der Hochglanz-Bilder sind Bruder und Schwester zusammen zu sehen.

Oscars und Estelles Mutter Prinzessin Victoria war am 14. Juli 1977 als ältestes Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia zunächst als normale Prinzessin zur Welt gekommen, wurde dann jedoch durch eine parlamentarische Änderung des Thronfolgegesetzes im Jahr 1980 anstelle ihres jüngeren Bruders Carl Philip zur schwedischen Thronfolgerin. Oscar ist hinter Prinzessin Victoria und Schwester Estelle die Nummer drei in der schwedischen Thronfolge. Sein Vater ist Prinz Daniel, ein früherer Fitnesstrainer. Das royale Paar hält das Leben seiner Kinder zum Großteil der Öffentlichkeit fern.