Prinz Louis ist 7: Neues Geburtstagsfoto schoss nicht Kate

Prinz Louis war am 23. April 2018 im Londoner St.-Mary's-Hospital auf die Welt gekommen. Noch am selben Tag hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, als sich Mama Kate und Papa William mit ihm vor dem Eingang der Geburtsklinik zeigten. Louis ist das dritte Kind des Paares nach Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9). Er steht an vierter Stelle der britischen Thronfolge.