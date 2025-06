Prinz Louis bekam in Wimbledon einst ein "unbezahlbares" Geschenk

Die britische Prinzessin Kate - zu jener Zeit erst Herzogin von Cambridge - war beim prestigeträchtigen Tennisturnier in Wimbledon 2019 mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht worden. Tennislegende Stan Smith , heutzutage auch für seine Schuhdesigns in Zusammenarbeit mit Adidas bekannt, hatte ihr damals beim Herren-Finale eine sehr persönliche Aufmerksamkeit für Sohn Prinz Louis überreicht.

Royaler Tennis-Fan

Kate gilt selbst als großer Tennisfan. Immer wieder verfolgte sie Spiele des berühmten Grand-Slam-Turniers von den Zuschauerrängen aus, und auch selbst greift sie gerne zum Schläger. In den vergangenen Jahren spielte sie allerdings kaum, wie Kate kurz nach der Geburt von Louis im Jahr 2018 verriet. Am Rande eines Besuchs einer Volksschule in Südlondon habe sie laut der Zeitung Mirror ausgeplaudert, dass Zeitmangel durch ihre wachsende Familie der Grund sei. "Ich liebe Tennis, ich finde, es ist ein toller Sport. Als ich jünger war, war ich sehr sportlich, aber jetzt, wo ich viele Babys habe, ist das weniger der Fall", so Kate zu den Schülerinnen und Schülern.