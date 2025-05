Prinz Harry: Überraschende Auslandsreise durchkreuzt Charles' Pläne

König Charles III. , der nach wie vor aufgrund seiner Krebserkrankung behandelt wird, und seine Frau Camilla sorgten diese Woche für Schlagzeilen, als sie am Flughafen in Kanada eintrafen.

Social-Media-Posts von Trip.com verraten, dass sich der Charles' jüngerer Sohn aktuell nicht in Kalifornien, sondern in China befindet. Harry ist ohne seine Ehefrau Meghan nach Shanghai gereist, um seine 2019 gegründete Umweltinitiative Travalyst zu unterstützen.

Denn während Charles in Kanada weilt, hat auch Prinz Harry beschlossen, eine nicht vorher angekündigte Überseereise zu unternehmen.

Charles und Camilla bei ihrer Ankunft in Kanada

Er sprach auf der Envision 2025 Global Partner Conference der Trip.com Group im Namen seiner nachhaltigen Tourismusinitiative Travalyst. Am 26. Mai fungierte er als Gastgeber der Travalyst Executive Summit. In seiner Rede auf der Veranstaltung forderte Harry die Reisebranche im asiatisch-pazifischen Raum auf, nachhaltiges Reisen und Tourismus zu fördern. Harrys Rede folgte auf die Veröffentlichung des Fünfjahresberichts von Travalyst, in dem die Organisation die Fähigkeit von Reisenden hervorhob, positive Veränderungen voranzutreiben.