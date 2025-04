Prinz Harry: "Ich bin unglaublich stolz" auf Meghan

Marmelade, Kräutertee und Fertig-Teig für Crêpes: Meghans neue Produktlinie ihrer Marke "As Ever" war kurz nach dem Start am 2. April in weniger als einer Stunde ausverkauft. "Ich bin unglaublich stolz", so Harry.

Zusätzlich zu ihrer Show und ihrer Marke hat Meghan noch eine Podcast-Serie mit dem Titel "Confessions of a Female Founder", gestartet. In der ersten Folge sprach sie mit der Gründerin der Dating-App Bumble, Whitney Wolfe Herd .

In Meghans Anfang März gestarteter Netflix-Serie "With Love, Meghan" hatte Harry selbst einen kurzen Auftritt. Meghan gibt in der Show Tipps fürs Kochen, Backen, Gärtnern und Gastgeben. Während eines festlichen Brunchs gratulierte Harry ihr: "Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich liebe es." Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt.

"Anscheinend schon zwälf mal geschieden"

Zuletzt hatten auch immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise die Runde gemacht. Ende 2024 hat Harry die belastenden Spekulationen selbst thematisiert. "Es ist schwer, da auf dem Laufenden zu bleiben, deshalb ignoriert man es einfach irgendwie", sagte der 40-Jährige. Journalist Andrew Ross Sorkin hatte ihn in einem Live-Interview danach gefragt, wie es sei, dass viele Menschen sich für alles interessieren, was Harry und Meghan machen - und etwa Artikel darüber veröffentlicht werden, dass er in New York sei und sie zeitgleich in Kalifornien. "Es ist definitiv nicht gut. Anscheinend haben wir zehn, zwölf Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns anscheinend auch zehn, zwölf Mal scheiden lassen", sagte er und lachte ungläubig. Am meisten täten ihm aber "die Trolle" leid, deren Hoffnungen steigen und die dann enttäuscht werden.

Sein Heimatland Großbritannien besucht Harry nur noch selten. Das Verhältnis zur Königsfamilie, insbesondere zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William, ist zerrüttet. Nach Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters Charles III. vor gut einem Jahr hatte er den König aber sogleich in London besucht.