Prinz Harry: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels"

Mit einem Besuch am Unabhängigkeitsplatz in Kiew hat Prinz Harry am Samstag seinen überraschenden Besuch in der Ukraine beendet. Am Unabhängigkeitsplatz legte er bei einer Gedenkstätte einen Kranz nieder, um ukrainische Veteranen zu ehren, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Im Zuge seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt nahm er demnach auch an einer Podiumsdiskussion im Nationalen Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg teil. Auf die Frage nach einem Ratschlag für Menschen, die den Militärdienst verlassen und die Kameradschaft vermissen könnten, sagte Harry laut PA: "Manchmal wird man sich verloren fühlen, als fehle einem der Zweck, aber egal wie dunkel diese Tage auch sein mögen, es gibt Licht am Ende des Tunnels."

Nach dem "Licht am Ende des Tunnels" müsse man nur suchen, ist sich Harry sicher. Es werde immer jemanden geben, dem man sich anvertrauen kann. Harry, der mit seiner Frau Meghan und den Kindern in den USA lebt und dessen Verhältnis zur britischen Königsfamilie nach wie vor als zerrüttet gilt, hat selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee gedient.