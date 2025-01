Andrew in aufgedeckter Email an Epstein: "Werden bald wieder mehr spielen"

Neue E-Mails, die in Gerichtsakten, die aufgedeckt wurden, zeigen, dass Andrew und Epstein nach der gemeinsamen Sichtung im Winter 2010 noch Monate lang per E-Mail miteinander sprachen. Laut Daily Mail mindestens bis Ende Februar 2011.

Epstein und der Duke of York korrespondierten sogar an dem Tag, an dem ein mittlerweile berüchtigtes Foto von Andrew und der damals 17-jährigen Virginia Giuffre veröffentlicht wurde, die dem Sohn der verstorbenen Queen Jahre später sexuellen Missbrauch vorwerfen sollte. Das Bild von Andrew und Giuffre sowie Epsteins Gehilfin Ghislaine Maxwell wurde in ihrem Haus in Mayfair aufgenommen.

In einer Email habe Andrew Presseberichte thematisiert und Epstein mitgeteilt, in "engem Kontakt" zu bleiben. Ferner fügte er hinzu: "Und wir werden bald noch mehr spielen!!!!", wie Bloomberg berichtet - ein Kommentar, welches den Prinzen jetzt zusätzlich blastet.