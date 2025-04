Der unschöne Grund, warum Herzogin Meghans Netflix-Show gecancelt wurde?

"Die Welt der Kunst und Medien ist sehr wettbewerbsorientiert, und ich fürchte, es kommt häufig vor, dass einflussreiche Leute die Arbeit weniger bekannter Kreativer ausnutzen – obwohl ich nicht behaupte, dass das hier passiert ist", merkte Elliott an, die außerdem behauptete, ihre Anwälte hätten Meghan im Juli 2021 einen Brief zukommen lassen. Im Oktober 2021 und Februar 2022 hätte sie zudem persönliche Schreiben an Meghans und Prinz Harrys Wohltätigkeitsorganisation Archewell und an Netflix geschickt, aber nie eine Antwort erhalten.