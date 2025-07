Palast-Koch: "König Charles' Entscheidung war gerade "ein Schlag ins Gesicht"

Alles schien wie am Schnürchen zu laufen: König Charles III. hielt vor Ehrengast Emmanuel Macron eine Rede. Und Prinzessin Kates Gesundheitszustand erlaubte ihr eine Teilnahme am prunkvollen Staatsbankett, wo sie neben dem französischen Präsidenten saß. Nach dem feierlichen Essen auf Schloss Windsor war Mittwoch früh auf den Titelseiten gleich mehrerer Zeitungen ein Bild der 43-Jährigen in ihrem roten Kleid zu sehen - die "Lady in red", schrieb das Boulevardblatt The Sun.