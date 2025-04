Palastinsider: So steht es aktuell um "distanzierte" Beziehung von Harry und Charles

Vor fünf Jahren hat Prinz Harry seine königlichen Pflichten niedergelegt - gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan hatte er das Land verlassen. Die beiden leben mittlerweile mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Als ein Grund für Harrys Rückzug gelten der Umgang der Boulevardmedien mit Meghan und Drohungen. Harry betonte, dass es seiner Meinung nach für seine Frau in Großbritannien nicht sicher sei. Der königlichen Familie haben die beiden seit dem in Interviews und Harrys Buch "Spare" schwere Vorwürfe gemacht.

"Nach vielen Monaten des Nachdenkens und der Diskussionen haben wir uns entschieden, in dieser Institution eine neue fortschrittliche Rolle für uns zu finden", hatten Harry und Meghan am 8. Jänner 2020 mitgeteilt . Die Nachricht kam dem Vernehmen nach selbst für Harrys inzwischen verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. und für Harrys Vater Charles überraschend. Doch von einer neuen Rolle ist längst keine Rede mehr, vielmehr sind die Beziehungen weitgehend zerrüttet: Seine militärischen Ehrentitel, an denen er hing, musste der Afghanistan-Veteran Harry abgeben.

Sein Heimatland Großbritannien besucht Harry nur noch selten. Nach Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters Charles III. vor gut einem Jahr hatte er den König aber sogleich in London besucht. Vergangenen Woche war Harry wegen einer Gerichtsverhandlung in London. Er streitet mit dem britischen Innenministerium um seine Sicherheitsvorkehrungen.

"Es hat sich nichts geändert"

Die Beziehung zwischen Harry und Charles soll weiter angespannt sein: "Sie sind distanziert", sagte ein namentlich nicht genannter Palastinsider dem US-People-Magazin. "Ich glaube nicht, dass es eine Annäherung gibt", so eine weitere Quelle. "Es hat sich nichts geändert." Berichten zufolge hatte Harry aus den Medien erfahren, dass sein Vater kürzlich wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie im Spital behandelt werden musste.