Palastinsider: Prinz George ist der "normalste 12-jährige zukünftige Monarch"

Am 22. Juli 2013 wurde mit "It's a boy" die Geburt Prinz Georges verkündet. Der älteste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate ist inzwischen 12 Jahre alt und wird aller Voraussicht nach selbst einmal König. Eine Aufgabe, auf die er bereits sanft herangeführt wird, obwohl es noch keine formale verfassungsmäßige Rolle für ihn gibt. William und Kate legen viel Wert auf eine möglichst "normale" Kindheit, heißt es. Auch Kates Eltern Carole und Michael Middelton sollen sehr präsent im Leben der Royals sein: "Kates Familie hat das Tempo vorgegeben, und William hat sich sehr gefreut, diese Führung zu übernehmen", sagte Autor und Adelsexperte Robert Lacey im Gespräch mit dem US-People-Magazin. "Viele ihrer Entscheidungen spiegeln die Entscheidungen der Middletons wider."

"Eine sehr gute Sache"

Offenbar mit Erfolg: "Er ist der normalste 12-jährige zukünftige Monarch, den wir je hatten", zitiert People einen namentlich nicht genannten Palastinsider. "Und das ist eine sehr gute Sache."

Immer wieder wird heftig spekuliert, welche neue Schule George demnächst besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater war?