Palast verkündet neue Aufgabe für Charlène von Monaco

Neue Aufgabe für Charlène von Monaco: Die Fürstin wurde zur Vizepräsidentin des Monegassischen Olympischen Komitees ernannt, liest man auf dem offiziellen Instagram-Account von Charlène und ihrem Mann Fürst Albert. "Als ehemalige Olympiaschwimmerin, die ihr Land auf höchstem Niveau vertrat, setzt Ihre Durchlaucht ihr langjähriges Engagement für Sport, Jugend und die olympischen Werte fort."

"Gehe diese Aufgabe mit tiefem Verantwortungsgefühl an"

Charlène: "Der Sport hat mir Disziplin, Respekt und den Willen, meine Grenzen zu überwinden, gelehrt. Heute möchte ich diese Erfahrung in den Dienst der Athleten stellen. Daher gehe ich diese Aufgabe mit tiefem Verantwortungsgefühl an. Sport verkörpert den Anspruch auf Exzellenz, aber auch die Verantwortung, zu vereinen, zu inspirieren und Wissen weiterzugeben." Die Fürstin unterstützt monegassische Athleten und Athletinnen und werde sich "aktiv für die Stärkung von Fördersystemen für Spitzensportler und für einen inklusiven, unterstützenden und ethischen Sport einsetzen", heißt es.