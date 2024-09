Palast gibt Details zu König Charles' großem Herbst-Vorhaben bekannt

Für Charles wird das in mehrerer Hinsicht eine Premiere: Sein Besuch in Australien ist der erste als König in einem Land außerhalb des Vereinigten Königreichs, dessen Staatsoberhaupt er ist. Das Treffen der Commonwealth-Regierungschefs am 21. Oktober im pazifischen Inselstaat Samoa wird zudem das erste sein, das Charles als Oberhaupt des Staatenbunds besucht.