Not Everybodys Darling: Stars im Clinch mit Prinzessin Kate

Bei einem Auftritt in der "Tonight Show with Jay Leno" im Jahr 2011 erlaubte sich auch Kelly Osbourne eine zynische Bemerkung über die Prinzessin von Wales. Sie merkte an, dass Kate zwar allgemein als "sparsam" gilt, sie selbst aber an ihrer Stelle kein einziges Outfit wiederholt anziehen würde. "Wenn ich die zukünftige Königin von England sein soll, werde ich dieses Kleid einmal tragen, denn ich gebe den Rest meines Lebens und meine gesamte Privatsphäre auf. Wenigstens kann ich mir jeden Tag ein neues Kleid zulegen", so Osbournes Ratschlag an Stil-Ikone Kate.