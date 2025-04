Neues Video: Prinzessin Kates "spirituelle, intensive und emotionale Verbindung zur Natur"

Die britische Prinzessin Kate spricht in einem Video über ihre Liebe zur Natur. Während eines Waldspaziergangs sagt sie im Gespräch mit Pfadfinder-Gruppenleiter Dwayne Fields, eine Umgebung wie diese ermögliche ihr eine "sehr spirituelle, intensive und emotionale Verbindung".

Nicht jeder habe diese Beziehung zur Natur, sagte Kate "Chief Scout" Fields. Die bei den Pfadfindern erlernten Fähigkeiten seien aber "Lebenskompetenzen", die in der Schule, im Beruf und darüber hinaus angewendet werden können. "Die Natur hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, uns zur Ruhe zu bringen", so Kate. "Gerade in schwierigen Momenten hilft mir ein Spaziergang in der Natur, neue Kraft zu schöpfen und Klarheit zu finden."

In dem Video schließen sich die beiden schließlich einer Gruppe junger Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die dem People-Magazin zufolge das Naturforscherabzeichen machen. "Das Fantastische an den Pfadfindern ist, dass sie auf denselben Grundlagen beruhen, die es schon immer gab, und obwohl sich die Welt von heute so sehr verändert hat, sprechen sie immer noch so viele junge Menschen an und bewirken einen großen Unterschied für sie", so die Prinzessin.

Natur war "unser Rückzugsort" Weiße Klippen, dichte Wälder und felsige Höhenzüge: Auch zum britischen Muttertag am 30. März hatte Kate ihre Liebe zur Natur in den Mittelpunkt gestellt. Die 43-Jährige hatte auf Social Media ein Video geteilt, das neben spektakulären Naturaufnahmen auch sie selbst beim innigen Berühren eines Baums und ihren Mann Prinz William beim Spaziergang über Sanddünen mit den Hunden der Familie zeigt.

Dazu schrieb Kate: "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Rückzugsort. Zum Muttertag lasst uns Mutter Natur feiern." Sie rief zudem dazu auf, anzuerkennen, "wie unsere Verbindung zur natürlichen Welt nicht nur unser Inneres stärkt, sondern uns auch daran erinnert, welche Rolle wir im reichen Geflecht des Lebens spielen". In Österreich und Deutschland wird der Muttertag in diesem Jahr am 11. Mai begangen. Im vergangenen Jahr hatte Kate eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Inzwischen hat sie ihre Chemotherapie abgeschlossen und nimmt nach und nach immer häufiger öffentliche Termine wahr.