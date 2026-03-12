Nach Infekt im Urlaub: König Harald wieder im Einsatz

Nach einem Krankenhaus-Aufenthalt auf Teneriffa nimmt der norwegische König Harald V. wieder offizielle Aufgaben wahr. Zurück in Norwegen empfing der 89-jährige Monarch am Donnerstag unter anderem mehrere Botschafter zu Audienzen. Harald war im Februar während eines Urlaubs mit Königin Sonja auf der Kanareninsel an einem Infekt erkrankt.