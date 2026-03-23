Motto "Galaxie": Charlène und Caroline wetteifern bei Rosenball um Weltraum-Krone

Fürst Albert II. von Monaco, Fürstin Charlène von Monaco und Prinzessin Caroline von Hannover (auch bekannt als Caroline von Monaco) gaben sich am 21. März 2026 bei der 70. Ausgabe des "Bal de la Rose" im Monte-Carlo Sporting Club gesammelt die Ehre. Illustre Gäste beim Rosenball von Monaco 2026 Zu den Ehrengästen zählten unter anderem auch die japanische Prinzessin Akiko von Mikasa, der französische Schuhdesigner Christian Louboutin, Alexandra von Hanover und ihr Ehemann Ben Sylvester Strautmann. Fürstin Charlène hatte in der Vergangenheit mehrfach den traditionellen Rosenball geschwänzt, was oft Spekulationen über das Verhältnis zu ihrer Schwägerin Caroline von Hannover auslöste. Dieses Jahr präsentierten sich die beiden aber mal wieder gemeinsam.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERY HACHE Der Rosenball von Monaco 2026 lief unter dem Motto "Galaxie-Rosenball"

Modisch hätten sie sich aber nicht unterschiedlicher zeigen können. Abgespaced: Charlène und Caroline im Weltraum-Chic Charlène wählte für die Ballnacht ein One-Shoulder-Kleid mit Glitzersteinen von Elie Saab. Caroline zeigte sich in einem Ensemble von Chanel: Die langjährige Freundin des verstorbenen Modemachers Karl Lagerfeld trug ein schwarzes, funkelndes Kleid mit Beinschlitz, dazu eine modische Jacke in Silber - passend zum Thema des Abends.

Die Veranstaltung lief dieses Jahr unter dem Motto "Galaxie-Rosenball" und bot ein "elegantes Eintauchen in ein kosmisch inspiriertes Universum", wie es auf dem Instagram-Account des Fürstenhauses heißt. Ob Charlène oder ihre Schwägerin dem Thema des Abends mit ihrem jeweiligen Look besser gerecht wurde, bleibt Geschmackssache. Doch auch Alexandra von Hannover wirkte in ihrer zarten Silberrobe wie ein Wesen von einem anderen Stern.

Lediglich Beatrice Borromeo und Pierre Casiraghi tanzten aus der Reihe. Das Ehepaar wählte Outfits im Stil des alten Hollywoods. Wer die beiden sehen möchte, muss sich hier etwas durchklicken: